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Минздрав намерен ввести проверки водителей на хронический алкоголизм и наркоманию - СМИ

10:32 30.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Минздрав, выяснил “Ъ”, разработал новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Дополнительное исследование гражданину предстоит пройти, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости, следует из документа. В приказе, впрочем, не уточняется, что это за признаки. Для водителей, возвращающих права после лишения, процедура станет обязательной.

В 2019 году Минздрав уже пытался ввести подобные меры, но их раскритиковал Владимир Путин.

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