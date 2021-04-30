Посольство США в России приостанавливает рассмотрение виз для недипломатических поездок

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в РФ в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%. "Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.



Американское диппредставительство в Москве приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении на сайте посольства. "Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено", - говорится в сообщении.



Гражданам США, находящимся в России с истекшими визами, настоятельно рекомендуется покинуть РФ до 15 июня. "Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", - говорится в сообщении.

