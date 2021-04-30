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Правоохранители пришли с обыском к жене задержанного адвоката Павлова

11:05 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру жены адвоката Ивана Павлова, задержанного по делу о разглашении данных предварительного следствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе основанного адвокатом правозащитного объединения "Команда 29".

"Обыск проводится в квартире жены Павлова в Санкт- Петербурге", - сказали агентству.

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