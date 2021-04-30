Аббас объявил об отсрочке выборов в Палестине из-за невозможности провести их в Иерусалиме
12:00 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинский руководитель Махмуд Аббас объявил в четверг об отсрочке всеобщих выборов в Палестине до тех пор, пока не будет гарантировано участие в них жителей Восточного Иерусалима. Такое решение он обнародовал по итогам встречи палестинских фракций в Рамалле.
"Выборы должны охватывать все палестинские территории, включая Иерусалим, поэтому они откладываются, пока не будет гарантировано участие в них его жителей", - сказал он.
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