Аббас объявил об отсрочке выборов в Палестине из-за невозможности провести их в Иерусалиме

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинский руководитель Махмуд Аббас объявил в четверг об отсрочке всеобщих выборов в Палестине до тех пор, пока не будет гарантировано участие в них жителей Восточного Иерусалима. Такое решение он обнародовал по итогам встречи палестинских фракций в Рамалле.

"Выборы должны охватывать все палестинские территории, включая Иерусалим, поэтому они откладываются, пока не будет гарантировано участие в них его жителей", - сказал он.