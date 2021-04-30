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В России выявили 8 731 случай заражения коронавирусом за сутки

11:32 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 731, до 4 805 288, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 406, до 4 427 946. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 397 против 364 днем ранее, до 110 128. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,29%, следует из данных штаба.

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