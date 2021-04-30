МКБ снижает ставку по льготной ипотеке до 5,75%

11:25

Московский кредитный банк (МКБ) снижает ставку по льготной ипотеке с господдержкой до 5,75% годовых. Покупающие готовую квартиру у застройщика или же жилое помещение в строящемся доме смогут рассчитывать на льготную ставку при внесении первоначального взноса от 15% от цены договора.

Кредиты по льготной ставке выдаются сроком до 30 лет. Ипотечный кредит могут получить заемщики в возрасте от 18 лет. Банк проводит сделки по программе льготной ипотеке уже на следующий день после одобрения кредита.

«Запуск государственной программы льготного ипотечного кредитования стал одним из главных факторов поддержки как российских семей, так и строительной отрасли. МКБ изначально сделал условия программы максимально лояльными для заемщика, а сейчас мы приняли решение о дополнительном снижении ставки. Мы поддерживаем развитие ипотеки не только ценовыми условиями, но и сервисной моделью. Сегодня МКБ – одни из лидеров рынка по скорости принятия решения и требованиям к клиенту», – прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Программа льготной ипотеки с господдержкой действует до 1 июля 2021 года.