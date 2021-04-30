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Сбер и МХТ отправляют зрителей в космос бесплатно

11:35 30.04.2021

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Сбер и Мобильный художественный театр (МХТ) создали аудиоспектакль «Погоня за светом» о первом запуске человека в космос, премьера которого состоится 29 апреля в мобильном приложении «МХТ».

60-летие первого полета человека в космос и история Сергея Королева как автора одного из главных технологических прорывов в истории человечества, вдохновила Сбер на креативную коллаборацию со студией «История Будущего». В результате был запущен увлекательный аудиомаршрут по Москве в районе ВДНХ, построенный на научных трудах, письмах Сергея Королева и свидетельствах о нем. Главный герой вспоминает все, с чем ему пришлось столкнуться на пути к главному событию в жизни.

Сбер обеспечил технологическую платформу и ресурсную поддержку проекту, поэтому контент будет доступен бесплатно всем желающим.

«Мобильный театр – новый формат погружения в культурный контент с помощью цифровых технологий. Сбер продолжает активно развивать креативные коллаборации с медиа и медиа-персонами, предлагая клиентам уникальный культурный опыт. Слушатели аудиоспектакля смогут погрузиться в атмосферу, которая царила в эпоху великого космического достижения», – сказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин.

«Мне кажется очень важным то, что главная фигура этого спектакля – Сергей Королев, великий русский ученый с удивительной судьбой. Его история стала источником вдохновения для всех, кто был причастен к созданию этого произведения. «Погоня за светом» – удивительный опыт, возможность за час погрузиться в голову Королева и прожить его жизнь, гуляя при этом по тем местам, где 60 лет назад ходил он», – отметил cоздатель и художественный руководитель МХТ Михаил Зыгарь.

Для того, чтобы начать спектакль, надо скачать мобильное приложение «МХТ» в Appstore или Google Play и надеть наушники. Для полного погружения нужно приехать на ВДНХ, который преобразится в настоящую театральную площадку. Маршрут прогулки является частью спектакля – он начинается у московского Музея космонавтики, проходит через Дом-музей академика Сергея Королева, приводит к павильону «Космос» и макету ракеты «Восток» – главному арт-объекту спектакля.

Создатели рекомендуют приобрести билет на одну поездку на общественном транспорте – проезд двух остановок на трамвае предусмотрен сценарием. Прогулка с аудиоспектаклем по ВДНХ станет отличной возможностью увидеть космические достижения нашей страны и получить заряд невероятных эмоций.

Спектакль создан Креативной студией «История будущего» совместно со Сбером.

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