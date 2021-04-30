Байден отверг обвинение в том, что считает США расистской страной
12:05 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Джо Байден отверг брошенный ему сенатором-республиканцем Тимом Скоттом (от штата Южная Каролина) упрек в том, что он фактически считает Соединенные Штаты расистской страной. В интервью телекомпании Эн-би-си, фрагмент которого транслировался в четверг, президент заявил, что "это не так".
В своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США в минувшую среду Баден, в частности, сказал о необходимости искоренения проблемы системного расизма в американском обществе. Убийство белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года и последовавшие за этим события лишь подчеркнули, по мнению президента, неотложность решения этой проблемы. Байден добавил, что выполнение задачи следует начать с искоренения проявлений расизма в системе уголовного правосудия, чему должна способствовать реформа полиции, законопроект о проведении которой одобрила в марте Палата представителей Конгресса США.
В ответной речи оппозиции - традиционной с 1966 года, - порученной на этот раз единственному чернокожему сенатору- республиканцу Тиму Скотту, противники президента по сути обвинили Байдена в разжигании расовых разногласий в США ради получения демократами политических выгод. Он упрекнул президента в том, что тот не стремится к достижению национального единства, из-за чего нация "теряет точки взаимопонимания". Демократы во главе с Байденом, отметил в своем выступлении сенатор, используют расовые вопросы в качестве "политического оружия для решения своих проблем".
"Америка не является расистской страной <...> а борьба с дискриминацией с помощью другой дискриминации - путь в прошлое, негативные проявления которого нельзя использовать для нечестного закрытия дискуссии в настоящем", - сказал Скотт.
В интервью Эн-би-си, полная версия которого будет транслироваться в пятницу в 07:00 по времени Восточного побережья (14:00 мск), Байден пояснил, что его неверно поняли.
"Нет, я не считаю, что американский народ является расистским, - заявил он, отвечая на вопрос ведущего по поводу обвинения в его адрес со стороны сенатора Скотта. - Но думаю, что после 400 лет афроамериканцы были оставлены в сложном положении применительно к [получению] образования, [поддержанию] здоровья, применительно к [другим] возможностям. Я не думаю, что Америка является расистской [страной], но думаю, что остаточные проявления от всех этих [законов] Джимов Кроу (неофициальное название норм расовой сегрегации в США, действовавших в некоторых штатах с 1890 по 1964 год - прим. ТАСС), а до того рабства оказали воздействие, и нам приходится иметь с этим дело".
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