Индия зафиксировала новый мировой антирекорд по заразившимся ковидом за сутки - 386 тыс.
12:20 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 386 452 случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 18 762 976. Как сообщило в пятницу ведомство на официальном сайте, количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 3 498 и составило 208 330.
Таким образом, в Индии третий день подряд и в восьмой раз в апреле отмечены рекордные показатели суточного прироста заразившихся. Предыдущий мировой антирекорд был отмечен в минувший четверг и составлял 379 257 новых случаев инфицирования. Также антирекорды отмечались в прошлую среду (360 960 новых случаев), в понедельник (352 991), в воскресенье (349 691), а также 24 апреля (346 786), 23 апреля (332 730) и 22 апреля (314 835).
Суточное число летальных исходов несколько снизилось по сравнению с четвергом (тогда было отмечено 3 645 смертельных исходов), однако уже третьи сутки подряд этот показатель превышает 300 тыс. человек.
В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 297 540 и достигло 15 384 418. На лечении находятся 3 170 228 пациентов с коронавирусом, что на 85 414 больше, чем сутками ранее.
Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние 24 часа сделали 2 224 548 человека, общее число привитых граждан составило 152 245 179. При этом ряд штатов и союзных территорий сообщает о нехватке вакцин.
С 1 мая в Индии должен начаться новый этап национальной кампании по вакцинации, в ходе которого будет разрешено прививаться всем гражданам, достигшим 18-летнего возраста. Сейчас пока разрешено прививаться всем гражданам старше 45 лет. Однако штаты Махараштра, Пенджаб, Гуджарат, Андхра- Прадеш и Телангана заявили, что процесс вакцинации людей в возрастной группе от 18 до 44 лет начнется, как только они получат достаточное количество вакцин. Ряд регионов, в частности Махараштра, заявил, что намерен приостановить полностью иммунизацию на фоне нехватки вакцин.
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