Таджикистан не намерен никому уступать свои земли - МИД республики

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таджикистан не уступит принадлежащую ему землю, но намерен решать вопросы путем переговоров, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в прошедшем в четверг разговоре с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым о ситуации на границе двух стран. Слова министра передает в пятницу департамент информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

"Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему", - заявил глава дипведомства Таджикистана.

По данным МИД республики, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили сложившуюся сложную ситуацию в приграничных районах Таджикистана и Киргизии. В ходе разговора Мухриддин подчеркнул, что Таджикистан намерен решать вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией линии таджикско-киргизской границы, переговорным путем и с учетом своих национальных интересов.

В департаменте отметили, что в ходе беседы министры отметили "недопустимость попыток провокаций со стороны отдельных заинтересованных лиц, которые ведут к дальнейшей эскалации ситуации", что может привести к возникновению новых инцидентов и жертвам среди мирного населения двух стран. При этом коллеги согласились о необходимости "проявлять твердую политическую волю".

Ситуация в районе спорного водозабора "Головной", расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших.