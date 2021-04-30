Обыски и допрос Павлова связаны с делом советника главы Роскосмоса Сафронова - коллеги

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обыски и допрос адвоката Ивана Павлова связаны с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе основанного Павловым правозащитного объединения "Команда 29".

"В настоящий момент начался допрос Ивана Павлова в СК. Утренние обыски связаны с делом Ивана Сафронова", - сказали в пресс-службе.