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НОВОСТИ

Новым главой НАСА стал астронавт Билл Нельсон

13:20 30.04.2021 Источник: Газета.Ru

Американский Сенат утвердил кандидатуру экс-сенатора и астронавта Билла Нельсона главой космического агентства НАСА. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что кандидатура Нельсона была одобрена единогласно.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США. До этого кандидат на место главы представительства НАСА в России не смог получить визу. Рябков выразил надежду, что подобные проблемы в будущем будут преодолеваться. Газета.Ru

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