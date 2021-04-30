Новым главой НАСА стал астронавт Билл Нельсон
13:20 30.04.2021 Источник: Газета.Ru
Американский Сенат утвердил кандидатуру экс-сенатора и астронавта Билла Нельсона главой космического агентства НАСА. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что кандидатура Нельсона была одобрена единогласно.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США. До этого кандидат на место главы представительства НАСА в России не смог получить визу. Рябков выразил надежду, что подобные проблемы в будущем будут преодолеваться. Газета.Ru
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