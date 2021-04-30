Таджикистан вел обстрел с вертолета при столкновении с Киргизией - киргизская погранслужба

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таджикские военные в ходе столкновений на границе с Киргизией применяли военные вертолеты. Как сообщила в пятницу Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии, с одного велся обстрел киргизской территории.

"На вертолете Ми-24 с воздуха таджикская обстреляла местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области", - говорится в сообщении.