СМИ сообщили о рекордной сумме кредитов, взятых россиянами
14:00 30.04.2021 Источник: Lenta.ru
Сумма потребительских кредитов, выданных россиянам в марте, стала рекордной и составила 340,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости.
По данным исследования, средняя сумма выданных кредитов составила 308 тысяч рублей, что больше, чем в предыдущем месяце, на 4,9 процента. Количество оформленных потребительских ссуд увеличилось на 11,4 процента и составило 1,1 миллиона единиц. Таким образом, объем выданных в марте потребительских кредитов увеличился на 16,9 процента — до 340,6 миллиарда рублей.
В бюро пояснили, что рост средней суммы кредита обусловлен либеральной кредитной политикой кредиторов, которые таким образом стараются выполнить бизнес-планы. «С другой стороны, на рост показателя оказало влияние изменение структуры выдач потребительских кредитов, выразившееся в снижении активности в секторе POS-кредитования, характеризующегося более низкими суммами займов», — заявили там.
Ранее сообщалось, что задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4 процента и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Lenta.Ru
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