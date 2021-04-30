Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций
14:12 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности, свидетельствует информация на сайте ведомства.
Данная организация была добавлена в соответствующий перечень 30 апреля.
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