Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении кризисной ситуации между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах - это и ОДКБ, и другие - конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами- участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал", - сказал Песков.