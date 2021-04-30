Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана - Песков
14:32 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении кризисной ситуации между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах - это и ОДКБ, и другие - конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами- участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал", - сказал Песков.
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