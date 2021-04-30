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Светлана Разворотнева призвала отказаться от ежегодной индексации тарифов на ЖКХ на федеральном уровне

14:44 30.04.2021

Для снижения платы на коммунальные услуги более чем на треть, властям РФ нужно отказаться от ежегодной индексации тарифов на ЖКХ и выполнить комплексную программу по повышению энергоэффективности жилых домов, заявила правозащитница Светлана Разворотнева. По ее словам, также россиянам надо упростить порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ и обеспечить возможность их получения плательщикам с долгами. «Тарифы на ЖКХ не должны повышаться в один момент по всей стране, - говорит Разворотнева. - Этот вопрос нужно отдать на откуп регионам: пусть каждый регион на своем уровне решает, есть ли необходимость в повышении. Если вам надо прибавить тариф, тогда обозначьте, что вы за этот прибавленный тариф будете делать: вводить программы энергосбережения, ремонтировать сети».

По мнению Разворотневой, в Москве должна быть своя программа улучшения состояния многоквартирных домов и повышения их энергоэффективности, более совершенная, чем прежде. «Например, недостаточно утеплять фасады - необходимо устанавливать, где это возможно, оборудование, которое регулирует поступление тепла в дом, аппаратуру погодного регулирования. Прежний подход не экономил средства москвичей. Наши дома – это не только качество жизни людей, это их кошелек», - уверена Разворотнева. 

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