0
0
7
НОВОСТИ

Павлов сообщил, что в ходе обысков у него изъяли досье по делу Сафронова

15:00 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи изъяли у адвоката Ивана Павлова документы, представляющие адвокатскую тайну, и все досье по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Только что прошел обыск у меня. Незаконно изъяли документы, представляющие адвокатскую тайну, практически все досье по Сафронову изъяли. Я против этого возражал", - сказал он, добавив, что возражения были изложены в протоколе защитником Павлова и представителем Адвокатской палаты Москвы.

О задержании адвоката в пятницу утром сообщили ТАСС в пресс-службе "Команды 29". Павлов был задержан в своем гостиничном номере в Москве, у него был проведен обыск. В данный момент его допрашивают в СК. Обыск и допрос связаны с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Свою вину в разглашении данных предварительного расследования данного уголовного дела Павлов не признает.

Уголовное дело в отношении Павлова расследует Главное следственное управление СК РФ по ст. 310 УК РФ. По ней не грозит лишение свободы, но Павлова могут лишить статуса адвоката.

Павлов известен защитой фигурантов дел о государственной измене. В частности, представляет интересы осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева, скончавшегося накануне после продолжительной болезни. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО- иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:03 30.04.2021
Сбербанк представил новые продукты исламского финансирования
0
24
14:44 30.04.2021
Светлана Разворотнева призвала отказаться от ежегодной индексации тарифов на ЖКХ на федеральном уровне
0
69
14:32 30.04.2021
Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана - Песков
0
89
14:12 30.04.2021
Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций
0
134
14:00 30.04.2021
СМИ сообщили о рекордной сумме кредитов, взятых россиянами
0
136
13:32 30.04.2021
Таджикистан вел обстрел с вертолета при столкновении с Киргизией - киргизская погранслужба
0
182
13:20 30.04.2021
Новым главой НАСА стал астронавт Билл Нельсон
0
174
13:05 30.04.2021
Обыски и допрос Павлова связаны с делом советника главы Роскосмоса Сафронова - коллеги
0
190
13:00 30.04.2021
КГБ Белоруссии запросил у США правовую поддержку по делу о подготовке госпереворота
0
208
12:32 30.04.2021
Таджикистан не намерен никому уступать свои земли - МИД республики
0
222

Возврат к списку