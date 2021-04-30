Суд признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева

15:12 Источник: Интерфакс

Хорошевский суд Москвы признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева.

"В удовлетворении искового заявления Пономарева отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Пономарев подал в суд иск к министерству юстиции с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов.

28 декабря прошлого года Минюст России включил пять физических лиц, в том числе, правозащитника Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов. Кроме Пономарева, в реестр были включены Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.