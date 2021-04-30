0
0
138
НОВОСТИ

Суд признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева

15:12 30.04.2021 Источник: Интерфакс

Хорошевский суд Москвы признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева.

"В удовлетворении искового заявления Пономарева отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Пономарев подал в суд иск к министерству юстиции с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов.

28 декабря прошлого года Минюст России включил пять физических лиц, в том числе, правозащитника Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов. Кроме Пономарева, в реестр были включены Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 30.04.2021
В Нью-Йорке полиция отказалась от роботов-собак
0
27
16:12 30.04.2021
Лжесвидетель по делу Ефремова получил 1 год исправительных работ
0
84
16:00 30.04.2021
Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе, сообщили в Бишкеке
0
96
15:32 30.04.2021
Падение доходов россиян удастся остановить в течение этого года, рассчитывают в Кремле
0
132
15:03 30.04.2021
Сбербанк представил новые продукты исламского финансирования
0
178
15:00 30.04.2021
Павлов сообщил, что в ходе обысков у него изъяли досье по делу Сафронова
0
144
14:44 30.04.2021
Светлана Разворотнева призвала отказаться от ежегодной индексации тарифов на ЖКХ на федеральном уровне
0
196
14:32 30.04.2021
Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана - Песков
0
199
14:12 30.04.2021
Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций
0
231
14:00 30.04.2021
СМИ сообщили о рекордной сумме кредитов, взятых россиянами
0
203

Возврат к списку