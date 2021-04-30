Падение доходов россиян удастся остановить в течение этого года, рассчитывают в Кремле

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль рассчитывает, что падение доходов населения из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса удастся остановить в течение этого года. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о том, что в первом квартале 2021 года уровень доходов граждан ускорил падение.

"Падение [доходов населения РФ] минимизировано. Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить", - сказал представитель Кремля.