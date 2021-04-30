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Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе, сообщили в Бишкеке

16:00 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили в пятницу ситуацию, складывающуюся на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба руководителя киргизского государства.

"Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Жапаров особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - говорится в сообщении.

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