Лжесвидетель по делу Ефремова получил 1 год исправительных работ
16:12 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский суд Москвы приговорил Тевана Бадасяна к 1 году исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала судебного заседания.
"Суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% из заработной платы", - зачитал текст приговора судья Сергей Артемов.
В приговоре суда сказано, что он дал ложные показания из личной заинтересованности и чтобы помочь Ефремову избежать уголовной ответственности. Его вина подтверждается проверкой показаний на месте и данными сканирования местонахождения его телефона.
НОВОСТИ
- 16:32 30.04.2021
- В Нью-Йорке полиция отказалась от роботов-собак
- 16:00 30.04.2021
- Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе, сообщили в Бишкеке
- 15:32 30.04.2021
- Падение доходов россиян удастся остановить в течение этого года, рассчитывают в Кремле
- 15:12 30.04.2021
- Суд признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева
- 15:03 30.04.2021
- Сбербанк представил новые продукты исламского финансирования
- 15:00 30.04.2021
- Павлов сообщил, что в ходе обысков у него изъяли досье по делу Сафронова
- 14:44 30.04.2021
- Светлана Разворотнева призвала отказаться от ежегодной индексации тарифов на ЖКХ на федеральном уровне
- 14:32 30.04.2021
- Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана - Песков
- 14:12 30.04.2021
- Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций
- 14:00 30.04.2021
- СМИ сообщили о рекордной сумме кредитов, взятых россиянами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать