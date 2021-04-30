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Лжесвидетель по делу Ефремова получил 1 год исправительных работ

16:12 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы приговорил Тевана Бадасяна к 1 году исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% из заработной платы", - зачитал текст приговора судья Сергей Артемов.

В приговоре суда сказано, что он дал ложные показания из личной заинтересованности и чтобы помочь Ефремову избежать уголовной ответственности. Его вина подтверждается проверкой показаний на месте и данными сканирования местонахождения его телефона.

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