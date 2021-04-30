В Нью-Йорке полиция отказалась от роботов-собак
16:32 30.04.2021 Источник: Газета.Ru
В Нью-Йорке полиция прекратила использовать собакоподобных роботов Digidog фирмы Boston Dynamics. Об этом сообщает «Би-би-си».
Согласно сообщению, полиция расторгла контракт с фирмой. В полиции заявили, что реакция общественности на робота оказалась резко негативной как раз в тот период, когда деятельность полиции оказалась под пристальным вниманием.
Ранее сообщалось, что для задержания вооруженного злоумышленника полиция США прибегла к помощи «киберсобаки» Spot — четвероногий робот был замечен на месте преступления в компании правоохранителей. При этом его задачи на этом вызове остаются пока невыясненными, но по сообщению его производителя, робопес в основном применяется для разведки и исследования территории. Газета.Ru
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