С сегодняшнего дня между Москвой и Минском начнет курсировать "Ласточка"

17:00 Источник: Эхо Москвы

Сегодня начинается курсирование поездов «Ласточка» между Москвой и Минском.

В обоих направлениях ежедневно будет отправляться по два поезда в одно и то же время, один утром, второй вечером. Время в пути составит почти 7 часов, в пути поезда будут делать остановки в Смоленске и Орше. Эхо Москвы