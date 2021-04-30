С сегодняшнего дня между Москвой и Минском начнет курсировать "Ласточка"
17:00 30.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Сегодня начинается курсирование поездов «Ласточка» между Москвой и Минском.
В обоих направлениях ежедневно будет отправляться по два поезда в одно и то же время, один утром, второй вечером. Время в пути составит почти 7 часов, в пути поезда будут делать остановки в Смоленске и Орше. Эхо Москвы
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