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НОВОСТИ

В Китае будут брать штрафы за недоеденную еду в ресторанах

17:12 30.04.2021 Источник: Эхо Москвы

В Китае приняли закон о штрафах за недоеденную еду в ресторанах. Как пишут местные СМИ, принятый парламентом новый закон направлен на сохранение биоресурсов и решение экологических проблем. Единого размера штрафа закон не предусматривает, но разрешает ресторанам взимать с клиентов дополнительную плату, если те оставят слишком много еды на тарелках. Заодно правительство сможет штрафовать уже сами рестораны и блогеров за пропаганду неумеренного потребления еды – например, за акции и конкурсы «Кто больше съест».  Эхо Москвы

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