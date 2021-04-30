В Китае будут брать штрафы за недоеденную еду в ресторанах

17:12 Источник: Эхо Москвы

В Китае приняли закон о штрафах за недоеденную еду в ресторанах. Как пишут местные СМИ, принятый парламентом новый закон направлен на сохранение биоресурсов и решение экологических проблем. Единого размера штрафа закон не предусматривает, но разрешает ресторанам взимать с клиентов дополнительную плату, если те оставят слишком много еды на тарелках. Заодно правительство сможет штрафовать уже сами рестораны и блогеров за пропаганду неумеренного потребления еды – например, за акции и конкурсы «Кто больше съест». Эхо Москвы