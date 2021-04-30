Шестеро детей погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
17:40 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, где столкнулись три машины, в том числе автобус. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
"По предварительным данным сегодня на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 18:10 30.04.2021
- Для пострадавших в ДТП на Ставрополье подготовлен пункт временного размещения
- 17:12 30.04.2021
- В Китае будут брать штрафы за недоеденную еду в ресторанах
- 17:00 30.04.2021
- С сегодняшнего дня между Москвой и Минском начнет курсировать "Ласточка"
- 16:32 30.04.2021
- В Нью-Йорке полиция отказалась от роботов-собак
- 16:12 30.04.2021
- Лжесвидетель по делу Ефремова получил 1 год исправительных работ
- 16:00 30.04.2021
- Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе, сообщили в Бишкеке
- 15:32 30.04.2021
- Падение доходов россиян удастся остановить в течение этого года, рассчитывают в Кремле
- 15:12 30.04.2021
- Суд признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева
- 15:03 30.04.2021
- Сбербанк представил новые продукты исламского финансирования
- 15:00 30.04.2021
- Павлов сообщил, что в ходе обысков у него изъяли досье по делу Сафронова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать