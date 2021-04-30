Шестеро детей погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, где столкнулись три машины, в том числе автобус. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"По предварительным данным сегодня на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.