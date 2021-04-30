Для пострадавших в ДТП на Ставрополье подготовлен пункт временного размещения
18:10 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Помощь оказываем. В школе готовы к размещению пострадавших. Готовы разместить и обеспечить горячим питанием", - сказал он.
Ранее в больнице района ТАСС сообщили, что трое взрослых отказываются от госпитализации.
По данным ГУ МЧС по региону, сообщение об аварии поступило в 16:35 мск из Грачевского округа. ДТП с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса "Мерседес - Спринтер" произошло недалеко от населенного пункта Ямки. Предварительно было известно о шестерых погибших детях, однако источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что одного ребенка, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.
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