Германия начинает вывод техники и военнослужащих из Афганистана
18:30 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наше задание подошло к концу. С сегодняшнего дня начинается вывод (войск и техники - прим. ТАСС). От многоцелевых вертолетов до автокранов - все транспортируется в Германию", - сообщило ведомство.
На первом этапе речь идет о выводе 123 единиц техники. Безопасность процесса обеспечивают Силы специального назначения KSK. Германский контингент в Афганистане насчитывает около 1 тыс. военнослужащих - в основном военных инструкторов. Ожидается, что вывод войск продлится до сентября.
Операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.
Как ранее сообщало агентство ДПА, Германия в период c 2001 по 2020 гг. потратила 12 млрд евро на участие в миссии.
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