Германия начинает вывод техники и военнослужащих из Афганистана

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия германских вооруженных сил в Афганистане завершается, Бундесвер начинает вывод техники и военнослужащих. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны ФРГ - на следующий день после объявления со стороны НАТО о начале упорядоченного процесса.



"Наше задание подошло к концу. С сегодняшнего дня начинается вывод (войск и техники - прим. ТАСС). От многоцелевых вертолетов до автокранов - все транспортируется в Германию", - сообщило ведомство.



На первом этапе речь идет о выводе 123 единиц техники. Безопасность процесса обеспечивают Силы специального назначения KSK. Германский контингент в Афганистане насчитывает около 1 тыс. военнослужащих - в основном военных инструкторов. Ожидается, что вывод войск продлится до сентября.



Операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.



Как ранее сообщало агентство ДПА, Германия в период c 2001 по 2020 гг. потратила 12 млрд евро на участие в миссии.



