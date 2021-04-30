Для родных пострадавших в ДТП на Ставрополье организована горячая линия

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горячая линия, куда могут обратить родственники пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, начала работу, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.



"В ГУ МЧС России по Волгоградской области организована горячая линия для работы с родственниками пострадавших", - говорится в сообщении.



Телефоны горячей линии: +7 (8442) 23-02-82, +7 (8442) 23-02-73.



По данным ГУ МЧС по региону, сообщение об аварии поступило в 16:35 мск из Грачевского округа. ДТП с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" произошло недалеко от населенного пункта Ямки. Предварительно было известно о шестерых погибших детях, однако источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что одного ребенка, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.



По данным администрации Волгоградской области, в ДТП попал автобус с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда.



