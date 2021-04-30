Главе Европарламента, прокурору Берлина и еще 6 гражданам ЕС запрещен въезд в РФ - МИД
19:10 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В список вошли: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель Прокуратуры Берлина, ФРГ; Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента; Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики; Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
В российском дипведомстве также отметили, что Брюссель игнорирует все предложения Москвы решать путем диалога возникающие в отношениях проблемы. "Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - говорится в тексте документа.
На Смоленской площади подчеркнули, что Вашингтон тем временем даже не пытается скрывать свой интерес в том, чтобы вновь превратить Европейский континент в арену геополитического противостояния. "Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию миропорядка, основанного на правилах, подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - отметили в МИД РФ.
Новости
- 19:40 30.04.2021
- Для возвращение США к прямым торговым переговорам с КНР нужно время - помощник Байдена
- 18:40 30.04.2021
- Для родных пострадавших в ДТП на Ставрополье организована горячая линия
- 18:30 30.04.2021
- Германия начинает вывод техники и военнослужащих из Афганистана
- 18:20 30.04.2021
- Более 700 сотрудников МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность на Пасху в Москве
- 18:10 30.04.2021
- Для пострадавших в ДТП на Ставрополье подготовлен пункт временного размещения
- 17:40 30.04.2021
- Шестеро детей погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
- 17:12 30.04.2021
- В Китае будут брать штрафы за недоеденную еду в ресторанах
- 17:00 30.04.2021
- С сегодняшнего дня между Москвой и Минском начнет курсировать "Ласточка"
- 16:32 30.04.2021
- В Нью-Йорке полиция отказалась от роботов-собак
- 16:12 30.04.2021
- Лжесвидетель по делу Ефремова получил 1 год исправительных работ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать