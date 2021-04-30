Главе Европарламента, прокурору Берлина и еще 6 гражданам ЕС запрещен въезд в РФ - МИД

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, глава берлинской прокуратуры Йорг Раупах, а также еще шесть граждан стран - членов Евросоюза включены Россией в черный список на въезд на ее территорию. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.



В список вошли: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель Прокуратуры Берлина, ФРГ; Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента; Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики; Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.



В российском дипведомстве также отметили, что Брюссель игнорирует все предложения Москвы решать путем диалога возникающие в отношениях проблемы. "Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - говорится в тексте документа.



На Смоленской площади подчеркнули, что Вашингтон тем временем даже не пытается скрывать свой интерес в том, чтобы вновь превратить Европейский континент в арену геополитического противостояния. "Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию миропорядка, основанного на правилах, подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - отметили в МИД РФ.



