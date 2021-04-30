Для возвращение США к прямым торговым переговорам с КНР нужно время - помощник Байдена

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация полагает, что возвращение США к прямым торговым переговорам с Китаем потребует времени. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.



По словам Салливана, представители американской администрации намерены "в сотрудничестве с союзниками и партнерами" оценивать экономические вызовы, которые исходят от Китая, а также "разрабатывать стратегию реагирования на них".



"Таким образом, пройдет некоторое время прежде, чем мы приступим к прямым переговорам с Китаем по вопросам торговли", - указал Салливан. Он отметил, что США необходимо "выработать характер взаимодействия" с остальными странами по этой теме, а также "изучить влияние действующих пошлин". По словам Салливана, Вашингтон намерен "проявлять терпение и придерживаться систематического подхода" по вопросу отношений с Пекином в сфере торговли.



В начале марта была опубликована программа торговой политики президента США Джо Байдена. В ней утверждается, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу США, в связи с чем власти страны намерены использовать все инструменты для противодействия им. Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И ранее призвал власти США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний и исследовательских структур для скорейшей нормализации двусторонних отношений.



