В ответ на антироссийские санкции ЕС, МИД РФ вручил послу Евросоюза в Москве ноту

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел России вручило в пятницу главе представительства Евросоюза в РФ Маркусу Эдереру ноту о мерах в ответ на антроссийские санкции Совета ЕС. Об этом говорится в комментарии дипведомства.



"30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года", - говорится в тексте комментария.



В министерстве указали, что на условиях взаимности был закрыт въезд на территорию Российской Федерации для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур. "С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях их имена опубликованы", - добавили в МИД РФ.



На Смоленской площади подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия Евросоюза, как односторонние санкции. "Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода", - резюмировали в министерстве.





