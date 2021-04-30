В ответ на антироссийские санкции ЕС, МИД РФ вручил послу Евросоюза в Москве ноту
20:10 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года", - говорится в тексте комментария.
В министерстве указали, что на условиях взаимности был закрыт въезд на территорию Российской Федерации для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур. "С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях их имена опубликованы", - добавили в МИД РФ.
На Смоленской площади подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия Евросоюза, как односторонние санкции. "Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода", - резюмировали в министерстве.
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