Из-за пандемии Израиль запретил своим гражданам ездить на Украину и в Турцию
20:20 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Правительство сегодня утвердило постановление министерства здравоохранения о выезде из Израиля. Гражданам Израиля (кроме исключений) будет запрещен выезд в следующие страны: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Не имеющие гражданства Израиля смогут вылететь в эти страны [из Израиля] только на постоянное место жительства. Запрет на въезд в эти страны не распространяется на тех, кто находится в зоне аэропорта одной из этих стран менее 12 часов с момента приземления. Эти правила будут действовать с 3 мая 2021 года до 16 мая 2021 года", - говорится в документе.
В четверг Израиль объявил о введении с 3 мая обязательного карантина для возвращающихся из Украины, Турции, Индии, Эфиопии, Бразилии, Южной Африки и Мексики на 14 дней или на 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус. Ранее на этой неделе Минздрав Израиля из-за ситуации с распространением коронавируса в мире призвал отложить по меньшей мере на месяц до конца июня начало запланированной на 23 мая реализации пилотного проекта Минтуризма страны по началу ограниченного приема организованных групп вакцинированных иностранных туристов.
Новости
- 20:51 30.04.2021
- Попова рассказала, сколько может держаться иммунитет после прививки от COVID-19
- 20:35 30.04.2021
- Ситуация с заражением COVID-19 в России стабильна - Попова
- 20:22 30.04.2021
- Росстат подсчитал естественную убыль населения за 1 квартал 2021 года
- 20:10 30.04.2021
- В ответ на антироссийские санкции ЕС, МИД РФ вручил послу Евросоюза в Москве ноту
- 20:00 30.04.2021
- БПС-Сбербанк снова признан самым технологичным банком Беларуси
- 19:40 30.04.2021
- Для возвращение США к прямым торговым переговорам с КНР нужно время - помощник Байдена
- 19:10 30.04.2021
- Главе Европарламента, прокурору Берлина и еще 6 гражданам ЕС запрещен въезд в РФ - МИД
- 18:40 30.04.2021
- Для родных пострадавших в ДТП на Ставрополье организована горячая линия
- 18:30 30.04.2021
- Германия начинает вывод техники и военнослужащих из Афганистана
- 18:20 30.04.2021
- Более 700 сотрудников МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность на Пасху в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать