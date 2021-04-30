Из-за пандемии Израиль запретил своим гражданам ездить на Украину и в Турцию

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля запретили с 3 по 16 мая гражданам еврейского государства выезд на Украину, а также в Турцию, Индию, Эфиопию, Бразилию, ЮАР и Мексику. Как сообщили в пятницу в совместном заявлении канцелярия премьер-министра и пресс-служба Минздрава Израиля, такое решение было принято в целях предупреждения распространения мутаций коронавируса в стране.



"Правительство сегодня утвердило постановление министерства здравоохранения о выезде из Израиля. Гражданам Израиля (кроме исключений) будет запрещен выезд в следующие страны: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Не имеющие гражданства Израиля смогут вылететь в эти страны [из Израиля] только на постоянное место жительства. Запрет на въезд в эти страны не распространяется на тех, кто находится в зоне аэропорта одной из этих стран менее 12 часов с момента приземления. Эти правила будут действовать с 3 мая 2021 года до 16 мая 2021 года", - говорится в документе.



В четверг Израиль объявил о введении с 3 мая обязательного карантина для возвращающихся из Украины, Турции, Индии, Эфиопии, Бразилии, Южной Африки и Мексики на 14 дней или на 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус. Ранее на этой неделе Минздрав Израиля из-за ситуации с распространением коронавируса в мире призвал отложить по меньшей мере на месяц до конца июня начало запланированной на 23 мая реализации пилотного проекта Минтуризма страны по началу ограниченного приема организованных групп вакцинированных иностранных туристов.



