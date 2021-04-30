Ситуация с заражением COVID-19 в России стабильна - Попова

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, на данный момент не наблюдается тенденции к росту количества заразившихся коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет, - сказала она. - Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет".