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НОВОСТИ

Ситуация с заражением COVID-19 в России стабильна - Попова

20:35 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, на данный момент не наблюдается тенденции к росту количества заразившихся коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет, - сказала она. - Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет".

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