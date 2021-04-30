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Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 - Глава Роспотребнадзора

21:10 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иммунитет после введения российских вакцин от коронавируса способен защитить от всех известных мутаций вируса. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, защищает на сегодняшний день от всех известных нам изменений и мутаций. Но для того, чтобы защититься также от всех штаммов, имеющих мутации, нужно соблюдать те же самые правила: тоже маски, тоже социальная дистанция, тоже чистые руки и гаджеты. Ну и стараться проводить больше времени с семьей, не посещать общественных мест - это лучшее средство. Для всех штаммов, защищает от всех вирусов", - сказала она.

По словам Поповой, российские тесты также способны выявить все существующие штаммы.

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