Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 - Глава Роспотребнадзора
21:10 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иммунитет после введения российских вакцин от коронавируса способен защитить от всех известных мутаций вируса. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".
"Иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, защищает на сегодняшний день от всех известных нам изменений и мутаций. Но для того, чтобы защититься также от всех штаммов, имеющих мутации, нужно соблюдать те же самые правила: тоже маски, тоже социальная дистанция, тоже чистые руки и гаджеты. Ну и стараться проводить больше времени с семьей, не посещать общественных мест - это лучшее средство. Для всех штаммов, защищает от всех вирусов", - сказала она.
По словам Поповой, российские тесты также способны выявить все существующие штаммы.
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