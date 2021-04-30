Европа испытывает острый дефицит газа для закачки в подземные хранилища
22:00 30.04.2021 Источник: Интерфакс
Спотовая цена на газ в Европе встречает май, подобравшись вплотную к $300 за тысячу кубометров. Эксперты европейского агентства Montel в комментарии к котировкам пятницы назвали ситуацию "идеальным штормом": сочетание холодной погоды, низких уровней в хранилищах и ожиданий "Газпрома" по поставкам в Европу. Совсем недавно это словосочетание использовалось для описания обвала спроса и цен середины 2020 года, а сейчас объясняет ралли на рынке в те же дни 2021 года.
Цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах выросла до $295 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии). Но и обновление этого пика уже не представляется недостижимым, ведь только за апрель цена на TTF уже прибавила 30%. И только за пятницу выросла на 3%.
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $238 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.
Европа испытывает острый дефицит газа для закачки в подземные хранилища после морозной зимы. На прошлой неделе "Оператор ГТС Украины" неожиданно объявил аукцион на дополнительную прокачку в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. Однако "Газпром" предложением не заинтересовался.
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