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Марсианский вертолет НАСА совершил четвертый полет над поверхностью планеты

22:15 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил в пятницу четвертый полет над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в "Твиттере".

"Марсианский вертолет осуществил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", - указывается в сообщении. По данным НАСА, аппарату удалось сделать "большее [чем в ходе предыдущих полетов] количество снимков Красной планеты", которые позднее поступят специалистам американского космического ведомства.

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