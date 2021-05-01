Растет число атак на персонал США за рубежом с помощью "направленной энергии"
23:00 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число предположительных тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом, по всей видимости, увеличивается. Такое утверждение содержится в обнародованном в пятницу совместном письменном заявлении председателя специального комитета по разведке Сената Конгресса США Марка Уорнера (демократ от штата Вирджиния) и его заместителя Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).
"В течение почти пяти лет мы находились в курсе отчетов о загадочных нападениях на персонал США в Гаване (Куба) и других точках земного шара. Складывается впечатление, что схема нападения на наших сограждан, работающих на правительство, увеличивается. Специальный комитет по разведке Сената намерен докопаться до истины в этом деле", - отмечается в документе.
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