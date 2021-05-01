В Киргизии объявлен национальный траур по погибшим на границе с Таджикистаном
09:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.
Как отмечается в указе главы государства, в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на киргизско-таджикской границе "имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих". "Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц", - подчеркивается в указе.
В связи с этим Жапаров объявил 1-2 мая национальный траур, во время которого на всей территории страны, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено в эти дни отменить развлекательные мероприятия и передачи, а правительству - принять "необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим".
По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 житель Киргизии, пострадали более 120. Основную часть погибших составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, в том числе школа, погранзастава и пожарная часть. Из зоны противостояния были эвакуированы около 10 тыс. мирных жителей.
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