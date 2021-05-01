0
0
30
НОВОСТИ

В Киргизии объявлен национальный траур по погибшим на границе с Таджикистаном

09:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Траур по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном объявлен 1-2 мая в Киргизии. Соответствующий указ подписал в субботу президент республики Садыр Жапаров, сообщила его пресс- служба.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.

Как отмечается в указе главы государства, в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на киргизско-таджикской границе "имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих". "Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц", - подчеркивается в указе.

В связи с этим Жапаров объявил 1-2 мая национальный траур, во время которого на всей территории страны, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено в эти дни отменить развлекательные мероприятия и передачи, а правительству - принять "необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим".

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 житель Киргизии, пострадали более 120. Основную часть погибших составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, в том числе школа, погранзастава и пожарная часть. Из зоны противостояния были эвакуированы около 10 тыс. мирных жителей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 01.05.2021
По факту пожара с восьмью погибшими в Пермском крае заведено уголовное дело
0
0
09:15 01.05.2021
Истребители пятого поколения F-35 прибыли в Эстонию для охраны воздушного пространства стран Балтии
0
15
09:00 01.05.2021
Каждый второй россиянин работает более 40 часов в неделю - опрос
0
55
23:18 30.04.2021
Лидеры таджикской и киргизской диаспор: необходимо сохранить межнациональный мир в Москве
0
549
23:00 30.04.2021
Растет число атак на персонал США за рубежом с помощью "направленной энергии"
0
764
22:30 30.04.2021
ЕС может ответить еще санкциями на санкции РФ против европейских чиновников
0
776
22:15 30.04.2021
Марсианский вертолет НАСА совершил четвертый полет над поверхностью планеты
0
757
22:00 30.04.2021
Европа испытывает острый дефицит газа для закачки в подземные хранилища
0
826
21:40 30.04.2021
Офис Зеленского резко осудил марш по Киеву в честь создания нацистской дивизии СС "Галичина"
0
642
21:25 30.04.2021
Мадагаскар: Люди от голода питаются саранчой, листьями и кактусами
0
645

Возврат к списку