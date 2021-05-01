По факту пожара с восьмью погибшими в Пермском крае заведено уголовное дело

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное заведено по факту пожара в городе Кудымкар Пермского края, где погибли шесть взрослых и двое детей. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.



"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели восьми человек во время пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, 1 мая 2021 года в городе Кудымкаре во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме погибли восемь человек, двое из которых дети 2011 и 2016 годов рождения.



Информация о ЧП поступила в МЧС в 03:33 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек. Площадь очага составляла 120 кв. м. Сейчас открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций.



