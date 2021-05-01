По факту пожара с восьмью погибшими в Пермском крае заведено уголовное дело
09:20 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели восьми человек во время пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 мая 2021 года в городе Кудымкаре во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме погибли восемь человек, двое из которых дети 2011 и 2016 годов рождения.
Информация о ЧП поступила в МЧС в 03:33 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек. Площадь очага составляла 120 кв. м. Сейчас открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций.
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