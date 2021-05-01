За высадку детей-безбилетников введен штраф до 30 тыс. рублей
09:30 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля. Поправки были внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях в развитие подписанного 24 февраля главой государства закона о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Он вступил в силу 7 марта.
"Водитель заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 30 тысяч рублей. Мы рассчитываем, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся", - пояснил журналистам один из авторов инициативы, первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
В законе при этом речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, ответственность наступает за сам факт высадки.
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