Каждый второй россиянин работает более 40 часов в неделю - опрос
09:00 01.05.2021 Источник: Интерфакс
Согласно исследованию, мужчины чаще, чем женщины, трудятся в таком режиме - 58% и 38% респондентов соответственно.
Опрос показывает, что если бы работодатель гарантированно согласился работать сверх 40 часов в неделю, то на таких условиях бы трудиться три четверти россиян (76%), каждый пятый (20%) предпочёл бы не перерабатывать по времени.
По данным ВЦИОМ, более трети россиян (37%) работают в режиме 40-часовой рабочей недели. Среди мужчин так трудиться каждый третий (33%), среди женщин доля эта составляет 43%.
По данным исследования, каждый десятый россиянин работает менее 40 часов в неделю. Женщин, работающих в таком режиме, почти втрое больше, чем мужчин - 15% и 6% респондентов соответственно.
Всероссийский инициативный опрос был проведён 28 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
НОВОСТИ
- 09:20 01.05.2021
- По факту пожара с восьмью погибшими в Пермском крае заведено уголовное дело
- 09:15 01.05.2021
- Истребители пятого поколения F-35 прибыли в Эстонию для охраны воздушного пространства стран Балтии
- 09:10 01.05.2021
- В Киргизии объявлен национальный траур по погибшим на границе с Таджикистаном
- 23:18 30.04.2021
- Лидеры таджикской и киргизской диаспор: необходимо сохранить межнациональный мир в Москве
- 23:00 30.04.2021
- Растет число атак на персонал США за рубежом с помощью "направленной энергии"
- 22:30 30.04.2021
- ЕС может ответить еще санкциями на санкции РФ против европейских чиновников
- 22:15 30.04.2021
- Марсианский вертолет НАСА совершил четвертый полет над поверхностью планеты
- 22:00 30.04.2021
- Европа испытывает острый дефицит газа для закачки в подземные хранилища
- 21:40 30.04.2021
- Офис Зеленского резко осудил марш по Киеву в честь создания нацистской дивизии СС "Галичина"
- 21:25 30.04.2021
- Мадагаскар: Люди от голода питаются саранчой, листьями и кактусами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать