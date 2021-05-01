Каждый второй россиянин работает более 40 часов в неделю - опрос

09:00 Источник: Интерфакс

Продолжительность рабочей недели, превышающая 40 часов, с учетом всех переработчиков, обычной практикой почти каждого второго работника россиянина (49%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".



Согласно исследованию, мужчины чаще, чем женщины, трудятся в таком режиме - 58% и 38% респондентов соответственно.



Опрос показывает, что если бы работодатель гарантированно согласился работать сверх 40 часов в неделю, то на таких условиях бы трудиться три четверти россиян (76%), каждый пятый (20%) предпочёл бы не перерабатывать по времени.



По данным ВЦИОМ, более трети россиян (37%) работают в режиме 40-часовой рабочей недели. Среди мужчин так трудиться каждый третий (33%), среди женщин доля эта составляет 43%.



По данным исследования, каждый десятый россиянин работает менее 40 часов в неделю. Женщин, работающих в таком режиме, почти втрое больше, чем мужчин - 15% и 6% респондентов соответственно.



Всероссийский инициативный опрос был проведён 28 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.



