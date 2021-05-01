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Истребители пятого поколения F-35 прибыли в Эстонию для охраны воздушного пространства стран Балтии

09:15 01.05.2021 Источник: Интерфакс

В Эстонию на охрану воздушного пространства стран Балтии в пятницу впервые прибыли истребители пятого поколения ВВС Италии F-35 Lightning II.

Как сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, они заменят в порядке ротации немецкие истребители Eurofighter Typhoon.

Церемония ротации Балтийской миссии воздушной безопасности НАТО состоится в понедельник на авиабазе Эмари (Amari). В церемонии примут участие министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Калле Лаанет) и заместитель министра обороны Италии Джорджо Мюле.

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