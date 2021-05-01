Истребители пятого поколения F-35 прибыли в Эстонию для охраны воздушного пространства стран Балтии

09:15 Источник: Интерфакс

В Эстонию на охрану воздушного пространства стран Балтии в пятницу впервые прибыли истребители пятого поколения ВВС Италии F-35 Lightning II.



Как сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, они заменят в порядке ротации немецкие истребители Eurofighter Typhoon.



Церемония ротации Балтийской миссии воздушной безопасности НАТО состоится в понедельник на авиабазе Эмари (Amari). В церемонии примут участие министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Калле Лаанет) и заместитель министра обороны Италии Джорджо Мюле.



