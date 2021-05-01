В мае страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 600 тыс. Руб.

10:20 Источник: Интерфакс

Страны ОПЕК + с 1 мая начнут контролировать добычу нефти - в этом месяце участникам нефтяной сделки удалось нарастить производство на 350 тыс. б / с. С учетом возврата на рынок добровольно сокращенных показателей нефти Саудовской Аравии рост добычи в мае составит 600 тыс. Руб. б / с.



На 1 апреля министры ОПЕК + согласовали увеличение добычи нефти, которое они притормаживали с января: и в мае, и в июне ОПЕК + нарастит добычу на 350 тыс. Руб. баррелей в сутки, в июле - на 441 тыс. руб. б / с. При этом Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б / с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила: в мае - 250 тыс. Руб. б / с, в июне - 350 тыс. руб. б / с, в июле - 400 тыс. руб. б / с.



За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время, как другие держали ее на уровне января, в мае-июле квот будет диспропорциональным.



