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С 1 по 6 мая «Аэроэкспресс» отменяет ряд поездов в «Шереметьево»

10:30 01.05.2021 Источник: Интерфакс

Расписание движения аэроэкспрессов Шереметьевского направления с 1 по 6 мая изменится в связи с проведением плановых работ на железной дороге, некоторые рейсы в аэропорт и обратно будут отменены, сообщил «Аэроэкспресс».

"1 мая до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт" Шереметьево "будут курсировать по стандартному расписанию. Далее поезда отправятся в аэропорт только в 12:05, 14:40, 16:35, 18:35 и 20:40. "Время в пути будет увеличено в пределах 25 минут. Остальные рейсы в сторону аэропорта 1 мая отменены", - говорится в сообщении.

Из аэропорта "Шереметьево" 1 мая аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также в соответствии со стандартным расписанием рейсов отправлением из "Шереметьево" в 13:15, 15:15, 17:15 и 19:45. Остальные рейсы из аэропорта в указанную дату отменены.

Со 2 по 5 мая уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 12:05, 14:40, 16:35, 18:35 и 20:40. Время в пути будет увеличено в пределах 25 минут. Остальные рейсы в эти дни отменены. Из аэропорта "Шереметьево" в эти даты аэроэкспрессы отправятся только в 6:15, 10:40, 13:15, 15:15, 17:15, и 19:45 без увеличения времени в пути.

6 мая аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в "Шереметьево" отправятся в 12:05 и 16:35. С 18:05 поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые полчаса. Из аэропорта поезда отправляются в 6:15, 10:40, 13:15, 15:15, 18:15. С 19:15 аэроэкспрессы будут курсировать в соответствии с обычным расписанием.

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