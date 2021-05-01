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Кремлевские клумбы украсили тюльпаны и виолы

11:20 01.05.2021 Источник: Интерфакс

Почти 200 тысяч цветов украсили Кремль и Александровский сад к майским праздникам. В субботу завершаются весенние полевые работы на кремлевских клумбах, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

О деталях работы в нынешнем сезоне ТАСС рассказала руководитель службы садово-паркового содержания дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" управделами президента РФ Анна Денисова.

"Традиционно весной мы высаживаем виолу (анютины глазки), которая выдерживает низкие температуры, в этом году это 65 тысяч штук: 33 тысячи в Александровском саду и 32 тысячи в Кремле", - отметила она. По словам Денисовой, в этом году из-за капризов московской погоды посадку цветов пришлось отложить на несколько дней. На клумбах у Могилы Неизвестного Солдата, где традиционно проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, виола подобрана в цветах российского флага.

"Вся рассада приобретена на конкурсной основе у отечественных тепличных хозяйств", - сказала руководитель службы.

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