В Крыму и Краснодарском крае ждут рекордного числа туристов

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курортный сезон начался в субботу на месяц раньше обычного в Крыму и Краснодарском крае. Регионы ждут рекордного числа туристов в связи с ограничениями на выезд в другие страны и предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы избежать нежелательных в период пандемии очередей.



"В этом году, если не будет форс-мажорных ситуаций, если основные зарубежные курорты откроются поздно, ждем 8-9 млн туристов - рекорд за постсоветский период. В советское время, озвучивалась такая максимальная цифра - 12 млн. Но рекорд этот не только за счет лета: много людей было в начале года, будут в мае, надеемся, будут и в конце года. Логистика работает на все 100% - открыты новые воздушные трассы, готова магистраль "Таврида", открыт Крымский мост, запущены по нему поезда", - сказал ТАСС руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.



Краснодарский край также ожидает туристического бума. Главный курорт региона - город Сочи - на майские праздники намерен принять до 200 тыс. человек, что на четверть больше показателя такого же периода 2019 года. Всего с мая по сентябрь на фоне ограничения сообщения с Турцией курорт посетят более 4 млн человек. По данным предварительного бронирования, загрузка отелей, гостиниц и санаториев составит 90%, а в ряде самых популярных объектов размещения достигнет 100%.



