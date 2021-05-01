0
0
106
НОВОСТИ

Из-за ночной задержки рейсов в аэропорту Сочи ожидают вылета более 2 тыс. пассажиров

11:30 01.05.2021 Источник: Интерфакс

Аэропорт Сочи в ночь на субботу не смог принять более двух десятков рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, в аэровокзале вылета ожидают более 2 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 мск пятницы не позволяет экипажам воздушных судов установить визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, всего 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на текущий момент вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса.

«Часть воздушных судов находится в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с высокой нагрузкой, чтобы выйти в расписание», - сообщает пресс-служба.

По данным на 9:00 мск субботы аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. Однако в аэровокзале ожидают вылета более 2 тыс. человек. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 01.05.2021
Ле Пен назвал новые санкции ЕС в отношении РФ серьезной ошибкой
0
0
12:13 01.05.2021
Вассерман: необходимо поощрять молодых ученых премиями, сопоставимыми с зарубежными
0
19
12:10 01.05.2021
Раненых на границе с Таджикистаном навестил в больнице Президент Киргизии
0
31
12:03 01.05.2021
Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение "Экспо-2030"
0
41
11:20 01.05.2021
Кремлевские клумбы украсили тюльпаны и виолы
0
115
11:10 01.05.2021
Передвижение военной техники Таджикистана к границе с Киргизией опровергли в Душанбе
0
133
10:30 01.05.2021
С 1 по 6 мая «Аэроэкспресс» отменяет ряд поездов в «Шереметьево»
0
169
10:20 01.05.2021
В мае страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 600 тыс. Руб.
0
190
10:10 01.05.2021
После ДТП в Хабаровском крае госпитализированы двое детей - Минздрав
0
181
09:30 01.05.2021
За высадку детей-безбилетников введен штраф до 30 тыс. рублей
0
229

Возврат к списку