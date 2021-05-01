Из-за ночной задержки рейсов в аэропорту Сочи ожидают вылета более 2 тыс. пассажиров

11:30 Источник: Интерфакс

Аэропорт Сочи в ночь на субботу не смог принять более двух десятков рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, в аэровокзале вылета ожидают более 2 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба воздушной гавани.



"Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 мск пятницы не позволяет экипажам воздушных судов установить визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, всего 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения", - говорится в сообщении.



Отмечается также, что на текущий момент вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса.



«Часть воздушных судов находится в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с высокой нагрузкой, чтобы выйти в расписание», - сообщает пресс-служба.



По данным на 9:00 мск субботы аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. Однако в аэровокзале ожидают вылета более 2 тыс. человек. С пассажирами работают представители авиакомпаний.



