Из-за ночной задержки рейсов в аэропорту Сочи ожидают вылета более 2 тыс. пассажиров
11:30 01.05.2021 Источник: Интерфакс
"Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 мск пятницы не позволяет экипажам воздушных судов установить визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, всего 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что на текущий момент вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса.
«Часть воздушных судов находится в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с высокой нагрузкой, чтобы выйти в расписание», - сообщает пресс-служба.
По данным на 9:00 мск субботы аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. Однако в аэровокзале ожидают вылета более 2 тыс. человек. С пассажирами работают представители авиакомпаний.
НОВОСТИ
- 12:20 01.05.2021
- Ле Пен назвал новые санкции ЕС в отношении РФ серьезной ошибкой
- 12:13 01.05.2021
- Вассерман: необходимо поощрять молодых ученых премиями, сопоставимыми с зарубежными
- 12:10 01.05.2021
- Раненых на границе с Таджикистаном навестил в больнице Президент Киргизии
- 12:03 01.05.2021
- Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение "Экспо-2030"
- 11:20 01.05.2021
- Кремлевские клумбы украсили тюльпаны и виолы
- 11:10 01.05.2021
- Передвижение военной техники Таджикистана к границе с Киргизией опровергли в Душанбе
- 10:30 01.05.2021
- С 1 по 6 мая «Аэроэкспресс» отменяет ряд поездов в «Шереметьево»
- 10:20 01.05.2021
- В мае страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 600 тыс. Руб.
- 10:10 01.05.2021
- После ДТП в Хабаровском крае госпитализированы двое детей - Минздрав
- 09:30 01.05.2021
- За высадку детей-безбилетников введен штраф до 30 тыс. рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать