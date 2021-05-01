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В космос не пустят космонавтов без антител к COVID-19

14:20 01.05.2021 Источник: Интерфакс

Наличие антител к коронавирусу является строгой рекомендацией для включения в состав экипажа космического корабля, сообщил «Интерфаксу» эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин.

«Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 является добровольной, для включения космонавта / астронавта в состав экипажа космического корабля, участие в проведении работ на космодроме и на тренировочных сессиях в зарубежных космических агентствах, строго рекомендуется свидетельства их covid-защищённости». (наличие прививок по стандарту вакцинного препарата или антител в защитном титре) », - сказал Савин.

По его словам, в данный момент вакцинированы все члены отряда космонавтов, кроме Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, которые находились на МКС во время процесса вакцинации.

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