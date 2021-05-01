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Передвижение военной техники Таджикистана к границе с Киргизией опровергли в Душанбе

11:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии о передвижении военной техники Таджикистана в сторону границы между республиками не соответствует действительности. Согласно договоренностям между Душанбе и Бишкеком, техника находится на таджикской территории, сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах.

"Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами", - сказал собеседник агентства. По его словам, военные контролируют ситуацию, которая характеризуется как относительно спокойная. Он также отметил, что распространяемые киргизской стороной в СМИ и социальных сетях сведения в большинстве своем дезориентируют общественность и являются беспочвенными.

Ранее в субботу Погранслужба ГКНБ Киргизии сообщила, что "в направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники".

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