Передвижение военной техники Таджикистана к границе с Киргизией опровергли в Душанбе
11:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами", - сказал собеседник агентства. По его словам, военные контролируют ситуацию, которая характеризуется как относительно спокойная. Он также отметил, что распространяемые киргизской стороной в СМИ и социальных сетях сведения в большинстве своем дезориентируют общественность и являются беспочвенными.
Ранее в субботу Погранслужба ГКНБ Киргизии сообщила, что "в направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники".
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